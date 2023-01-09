高雄一名人夫發現妻子阿卿（化名）出軌公司男同事，某日他查看妻子車上的行車紀錄器，才發現影片中妻子與陌生男子在車上對話鹹濕，不時穿插「漬漬」的接吻聲，讓他怒告2人侵害配偶權。高雄地院審結，判2人須連帶賠償人夫15萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與阿卿為夫妻關係，2020年間雙方婚姻存續期間，他查看阿卿車子的行車紀錄器，意外發現阿卿與男同事在車上的對話內容相當大尺度，伴隨親吻聲，讓他大感吃驚，也因不滿婚姻及家庭遭破壞，故向阿卿及男同事提告求償50萬元。

對此，阿卿與男同事辯稱，2人因任職同公司而熟識，僅是同事與朋友關係，工作上偶有玩笑與口頭上打鬧，並沒有任何肢體上的接觸，遑論發生性行為，甚至發展成婚外情；至於行車紀錄器的內容，2人稱該證據取得不合理，不具證據能力

高雄地院審理時，法官勘驗行車紀錄器內容，發現音檔中先傳出連續的「漬漬」聲響，男同事說，「髮香好香，綠燈沒？我還沒洗澡，這樣妳親下來會流整身汗」等語，後來男同事還拿親吻一事調侃會遭到後車鳴按喇叭，均可得知2人於密閉空間親吻並觸摸對方身體，明顯逾越社會大眾所能接受正常男女的交往分際，侵害配偶權屬實，酌情後判2人須連帶賠償15萬元為適當。可上訴。