普萊德科技（6263）公佈2022年12月自結合併營收為1.67億元，較2021年同期成長16.01％。第四季自結合併營收為5.04億元，創下單季新高，亦較2021年第四季成長22.98％。2022年全年自結合併營收為17.2億元，同創歷史新高，年成長20.53％。

因應智慧物聯網無線通訊需求強勁，普萊德科技新推出企業型802.11ax 5G NR VPN路由器（VR-300FW-NR），整合5G NR、Wi-Fi 6、光纖傳輸技術，具備Cybersecurity、High Availability高可用備援機制，保障有線及無線網路資訊安全。以智慧交通網路建設為例，本產品可裝設於交通中控中心以及做為車載無線基地台，提供高速低延遲且安全的資料傳輸，並能透過GPS進行設備的循跡和定位，提昇智慧交通網路應用的靈活度與安全性。

此外，普萊德也同場加映宣布新推出網管型Gigabit光纖網路轉換器（GT-915A），支援電信等級OAM/TS-1000遠端管理機制，以及普萊德雲端化管理CloudViewer App，管理者可運用行動裝置遠端即時監測控管設備的運作狀態。普萊德表示，此產品依建置需求彈性搭配光纖模組，使光纖網路佈建遠達120公里，亦能安裝於光纖網路轉換器機架（Media Converter Chassis）集中供電管理，強化電信FTTx最後一哩佈建彈性。