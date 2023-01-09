中央流行疫情指揮中心今（9）日公布上周疫調，分析本土案例病毒基因定序，仍以變異株BA.5為主，不過胸腔外科醫師蘇一峰認為，BF.7變異株已達本土案例9%，估後續趨勢「大概慢慢會燒起來」，恐在台灣引發另一波感染潮。

蘇一峰在臉書發文指出，根據指揮中心公布的病毒定序資料，變異株BF.7已經滲透進來台灣，已占本土確診病例的9%，憂心後續疫情「大概慢慢會燒起來」，至於XBB1.5目前是0%，還有防守的空間。

中央流行疫情指揮中心9日公布上周變異株監測結果，共完成134例基因定序。（指揮中心提供）

指揮中心上周完成134例基因定序檢驗，包括本土47例、境外87例。醫療應變組副組長羅一鈞說明，BA.5仍為主流變異株，但BA.2.75、BF.7在本土佔比漸增，BA.5占比55%，BA.2.75佔28%，BF.7佔9%，BQ.1僅2%，XBB已經很久沒有出現本土病例。

羅一鈞推估，國內BA.5疫情不會這麼快退散，至於BA.2.75和BF.7的免疫逃脫優勢較弱，如果成為主流變異株，不會像XBB傳播力這麼強。