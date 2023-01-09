高雄市警方今日執行「清源專案2.0」，單日破獲12案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

新興警方今日執行「清源專案2.0」時，破獲毒品案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

為加強高市治安，高雄市政府警察局今日起動員17個分局警力，執行「清源專案2.0」，針對各轄區內易為犯罪集團選做為製毒工廠、賭場、機房等地加強清查盤點，全力掃蕩不法分子。今日專案查獲毒品案5件5人、詐欺通緝犯3件3人，清查發現可疑犯罪場所實體賭場2處、網路賭博機房2處，共破12案，將持續追查，維護市民安全。

高市警局在去年因應治安環境及犯罪型態的變化，結合「新世代反毒策略–安居專案」分析，自行規畫「清源專案2.0行動方案」，統計2022年7至12月期間，透過友善通報網即時反映，共計查獲毒品案17件50人、職業賭場4件45人、詐欺3件12人、非法槍械1件3人。

高市警局於今日動員所屬17個分局警力，針對轄內易為犯罪集團選做為製毒工廠、職業賭場、網路賭博、詐欺機房、汽機車解體工廠等從事不法之據點加強清查盤檢。

今日全面清查成果，查獲毒品案5件5人、詐欺通緝犯3件3人，清查發現可疑犯罪場所實體賭場2處、網路賭博機房2處。

其中，新興分局員警今日下午3時執行專案時，在新興區七賢路某商旅門口，盤查一名郭姓男子時，發現他行李箱內藏有1包安非他命毒品、吸食器，依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

2006年間全國曾推動「清源專案」以打擊汽機車解體工廠、賭博電玩等，近期發現不僅過去如博奕網站、職業賭場等犯罪集團藏匿在大樓商辦，甚連詐欺集團亦將帳戶持有人私刑拘禁在日租套房，毒品、槍械工廠則是設在偏遠山區廠房或隱匿於民宅。

警方指出，清源專案2.0行動方案就是希望透過警民合作，從民眾發現可疑犯罪徵候就向警報案即時遏止犯罪，以淨化社會治安，守護市民安全。

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