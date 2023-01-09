樂天桃的「Rakuten Girls」副隊長筠熹，有著可愛臉蛋和深藏不露的上圍，被粉絲封為「隱乳女神」，她2012年曾在日本出道，是偶像女團天氣女孩的一員，2020年因生涯規劃選擇退出，改加入Rakuten Girls；近期她登好友琳妲的YouTube頻道，卻意外被對方扯掉比基尼的帶子，差點走光讓現場所有人嚇壞。

啦啦隊女神琳妲是YouTube頻道「溫泉蛋」單元主持人，近日她邀請樂天女孩副隊長筠熹和人氣成員林穎樂擔任嘉賓，筠熹表示不喜歡別人認真誇讚，一旁琳妲聽了之後立刻決定大鬧她，頻頻誇讚：「妳好可愛哦！」筠熹立刻作勢要走，琳妲伸手想抓住她，沒想到抓到她的比基尼綁帶，泳衣當場被扯開，筠熹死死抱住胸口避免走光，綁好後被琳妲開玩笑：「這對筠熹反而比較好，因為這集流量密碼就靠這段。」

筠熹的比基尼遭琳妲扯掉綁帶。（圖／琳妲是0蛋YouTube）

影片中林穎樂表示會知道有啦啦隊是因為啦啦隊成員卉妮，她是林穎樂體育系的學姊，看到對方每一個影片都很漂亮，剛好對表演也很有興趣，所以就進入啦啦隊了，也透露自己偏向日久生情，喜歡高的男生，例如韓星李敏鎬或台灣歌手陳勢安。

她自曝如果沒有加入啦啦隊，可能就是到國小當體育老師，坦言參加《全明星運動會》時舊傷都好得差不多了，就算練習時有受傷還是會繼續練習，「因為要比賽，妳一休息就跟不上人家，所以就是忍痛練習」，林穎樂提起曾交過兩任男友，不過對方因為不能接受啦啦隊的工作性質就分手了。