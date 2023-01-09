國立體大想要晉級只有贏球一條路，今天在大專棒球聯賽公開男一級（UBL）複賽最終戰靠著先發投手李重儀9局無四死完封，以4比0擊敗文化大學，連4屆晉級4強，距離衛冕也只剩最後2步。

由於台灣體大擊敗嘉義大學，賽前文化不論輸贏就已提前取得晉級資格，而國體則是非贏不可，否則就要將4強門票讓給嘉大。結果國體大先發投手李重儀扛起重責，用106球完投9局，且僅讓對手敲出1支安打，投出5次三振沒有任何保送，率隊搭上晉級列車。

國體前4局雖然都有上壘，但始終無法突破文化「火球男」林振瑋，直到5局上2出局趁著他控球出現亂流終於突破，單局攻下4分奠定勝基。總教練邱俊文說：「有觀察到他手指有點破皮，所以希望能夠增加他的用球數，上壘後也持續給他壓迫，球員也有掌握到他不利的地方。」

贏球最大功臣的李重儀今天靠著控球取勝，讓文化打者打不好，靠守備幫忙，「其實我今天目標只要丟贏林振瑋就好，因為他很強，只要比他晚退場就好了。」他透露，賽前與捕手溝通投球策略，掌握到文化打者可能較喜歡攻擊速球的習性，多用變化球攻擊好球帶。

升大三的暑假因疫情影響無法正常到球場訓練，不過反而讓李重儀控球變得更好，他透露，弟弟有在外面接受訓練，回來後會與他分享訓練內容，他也跟著一起做，收到不錯的成效，之後他也想投入選秀，「覺的自己準備好了。」

在「win or go home」的關鍵戰役先發，李重儀坦言會有壓力，昨天晚上睡前先進行意象訓練，回想過去狀況時的感覺、投球角度，雖然想著想著反而緊張，最後仍成功壓制文化，「也要謝謝隊友幫我打分數。」

國體拿下這一勝後，也確定最終4強名單，台體大、國體大、南華大學複賽戰績同為5勝2敗，文化則是4勝3敗排名第4，在比較對戰優質率（TQB）後確定台體大以分組第一晉級，接著依序為南華、國體大、文化，4強戰將在14日新莊交手，台體大先與文化交手，國體大則要與南華爭另一張決賽門票。