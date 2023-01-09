大陸最近全面開放邊境管制，不少在陸台人趁機返台。胸腔外科醫師蘇一峰分享，近日他除了治療一位確診台商出現嚴重肺炎、插管病危外，還成功救回一位一度意識不清的台商，對方一句道謝也沒有就急著回大陸，沒想到最後家屬卻是打算直接送到安養院，結局讓人不禁笑出來。

蘇一峰表示，該名台商在大陸意識不清、陷入病危狀況，送回台灣之後，在他和醫療團隊的努力下順利把命救回來，沒想到台商住院清醒後，卻是生氣的說要趕快出院回去大陸，要院方趕快聯絡兒子辦理出院手續。

讓台商萬萬想不到的是，雖然家屬很快幫他辦出院，但卻沒有打算再讓他回到大陸；出院當天蘇一峰詢問家屬，要讓台商回到大陸嗎？家屬只回應「沒有喔，要去安養院喔！」蘇一峰補充，當時他還幫台商驗了一堆毒物、毒品的檢驗，不過都是陰性反應，「不知道阿伯現在在安養院過得還好嗎？」

對此，許多網友紛紛笑說「他的病不在肺，在腦」、「他是因為腦子不好使，導致的意識不清吧！腦霧嚴重」、「原諒他，他頭腦已經壞掉了⋯⋯直接送安養院」。