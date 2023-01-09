李四川具有豐厚的行政經歷，曾出任新北市副市長、行政院秘書長、高雄市副市長，去年又受到新任台北市長蔣萬安邀請，出任台北市副市長。李四川今（9）日在節目《今天誰來沛》爆料，自己原本因為年紀大了，想退休了，不太想再到台北市當官，蔣萬安動用很多人情來找自己，最終才決定重新出山，某個方面可以說是被「情緒勒索」了。

李四川指出，那時候幫蔣萬安勸說的人，不只有高雄市長韓國瑜，但自己那時候已經退休了，雖然他在行政、工程上相當有經驗，但他覺得這些經驗有可能會侷限蔣萬安的創意。他認為，難得台北市有一個這麼年輕的市長，應該找一個年輕的副市長配合，結果蔣萬安還是希望自己能幫忙，後來又找了一堆人來勸他，「太多的人情部份，也許是『情緒勒索』吧」。

對於韓國瑜，李四川笑說，他幫蔣萬安勸話的方法，是一直傳LINE給他，稱「你一定要去」，要李四川為新的台北市府團隊提供硬體建設上的經驗，但李認為自己已經當了3、40年的公務員，真的該退休了，所以思考了很久。他也提到，以前跟韓國瑜相處，韓把他賣了很多地方，像是在選高雄市長的時候，就喊「買一送二」，沒想到現在又輪到到台北了。

另外，對於外界有人叫他「地下市長」，李四川詳述了自己怎麼扮演副市長這個角色，他會提供給市長一些政策，在專業上面比較會有一些堅持，「但這是因為工程人員的性格特色，本來對就對、錯就錯，沒有模擬兩可。」但他也表示，自己也當了8、9年的副縣長、副市長，知道老二精神是什麼，如果一件事情不妥，他會如實告訴蔣萬安；但如果衡量後沒有不良的情況，則會盡可能地鼓勵蔣萬安，並強調「我只有做地下路基，沒有做地下市長。」