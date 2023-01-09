伊朗的「反頭巾、反道德警察」示威後，伊朗決定殺一儆百，處決那些與警方與軍方衝突的抗爭者。群眾現在試圖拯救他們，伊朗城市卡拉季(Karaj)的監獄外有數十名群眾抗議，希望阻止兩名已判死刑的抗爭者被處決。

半島電視(Aljazeera)報導，多個影片顯示，星期一凌晨，一群抗爭者聚集在卡拉吉的 Rajaei-Shahr 監獄前，以22 歲的穆罕默德•古巴德魯(Mohammad Ghobadlou)和 19 歲的穆罕默德•博羅哈尼(Mohammad Boroughani)被處決。兩位家屬也在抗議陳情的人群當中。

古巴德魯遭指控開車衝撞數名安全部隊，並造成1人致死，因而以殺人罪被判處死刑。在法庭上，古巴德魯表示他有精神疾病，但一名心理學家作證說，他知道自己的行為。

在另一段影片中，古巴德魯的母親說，死去的安全部隊成員，並不是她兒子殺死的。

博羅哈尼則是在衝突中，涉嫌拿刀殺死一名安全部隊成員，被判謀殺，或是「反政府」的罪名。

伊朗迄今已處決了4名與抗議活動有關的抗爭者，這是去年9月反頭巾抗議活動的延續。9 月中，23歲的艾米尼( Mahsa Amini)被道德警察因服儀不整而被逮捕，3天後送回家，卻已陷入昏迷，不久死去。這引起伊朗全國民眾的極度憤怒。

一些伊朗知名人物譴責了政府的殺一儆百。伊朗國家足球隊的明星前鋒塔雷米 (Mehdi Taremi) 在推特上表示「正義不會通過絞索得到伸張」，呼籲停止處決。

周日也是烏克蘭國際航空公司 PS752 航班被擊落的3週年，該航班於2020年在德黑蘭上空，被伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 的飛彈擊，無人身還。當局稱這一事件是人為錯誤，卻也反應了防空單位的不專業。

遇難者家屬也在伊朗外的國家組織了示威活動，比如加拿大，加拿大的總理杜魯道 (Justin Trudeau) 參加了在多倫多舉行的紀念會。