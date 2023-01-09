林智堅碩士論文。（資料照片／丁世傑攝）

對於臺北市立委補選，王鴻薇擊敗吳怡農，身心科醫師潘建志認為，王鴻薇是靠北松山贏的，原因很簡單，就是選民結構。潘建志並直言，2022年民進黨九合一大敗，其實只是把2014年柯P的大勝所帶起的外溢效果又還回去而已。他還說，「這是林智堅台大碩士論文的分析結果，不管是不是他寫的！」

台北市第3選區立委補選結果，根據中選會官網，民進黨吳怡農5萬4,739票、國民黨王鴻薇6萬519票，將於13日公告當選人名單。

對此結果，身心科醫師潘建志表示，在中山區，吳怡農贏了844票，但王鴻薇在北松山區反殺多出6,624票。他認為，王鴻薇是靠北松山贏的！而真正的原因非常簡單，就是「選民結構」。

潘建志披露，北松山區靠近松山機場，過去大約有12個空軍眷村，後來改建成某某新城，投起票來，藍綠差距可以到驚人的9成。

他舉例，北松山區自強里的0233投票所，王鴻薇587票，吳怡農只有71票，王鴻薇拿了89.21%的選票。12個眷村，王鴻薇在每個村強壓吳怡農500票，就是6,000票。

潘建志分析，在三腳督的局面，幾次選下來都証明藍營鐵票很難分割，三腳督對綠營不見得有利。三腳督走不通，綠營能夠贏的方法，只能是跨黨合作，例如柯文哲第一次的綠白合。

潘建志強調，2022年民進黨九合一大敗，其實只是把2014年柯P的大勝所帶起的外溢效果又還回去而已。他說，「這是林智堅台大碩士論文的分析結果，不管是不是他寫的！」