新加波格鬥女選手李勝惠（Victoria Lee），2021年2月首度參賽便拿下冠軍，前途備受看好，想不到去年底在夏威夷逝世，得年18歲，她的親姊李勝珠（Angela Lee）難過地發文證實。

李勝珠昨（8日）在IG悼念妹妹李勝惠，「在2022年12月26日，我們家經歷任何家庭都不應該遭遇的事，我們的維多利亞（李勝惠）過世了。她走得太早了，從那刻我們家徹底崩潰。」李勝珠難以忘懷妹妹，形容那種痛苦像是身上的一角被撕掉，也盼望在最困難的時刻，外界能給予家人尊重，以及持續關心、擁抱你愛的人，讓他們感受到自己多重要。全文未提起李勝惠的死因。

李勝惠來自武術世家，是綜合格鬥姊弟李勝珠（Angela Lee）、李勝龍的妹妹，爸爸是新加坡華人，母親則是南韓人。李勝惠跟隨哥姊的腳步投身格鬥，2021年2月在ONE Championship職業賽首度嶄露頭角就奪冠，成功打倒泰國選手蘇妮莎斯里森（Sunisa Srisen），被視為有潛質成為全球最厲害的女子格鬥選手。

根據新加坡媒體綜合報導，李勝惠1月14日將在曼谷出賽，但6日檀香山市卡內奧赫（Kaneohe）紀念公園和殯儀館宣布李勝惠去年12月26日在夏威夷過世，李勝珠8日發文證實此噩耗，讓粉絲感傷不已。