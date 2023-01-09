總統蔡英文1日發表元旦談話表示，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，行政院長蘇貞昌4日則鬆口表示，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果、每人6000元，希望在農曆過年後可以給全民新春祝福。但卻有媒體指出，因為蘇貞昌宣布普發現金政策和府方不同調，導致引起蔡英文的戒心。對此，前立委郭正亮表示「這有2種解讀，那就看農曆春節過後，蘇貞昌是否續任」。

根據《中天新聞》今（9）日專訪郭正亮表示，對於蘇貞昌此舉是否讓蔡英文跛腳變斷腳，郭正亮指出，「這有兩種解讀，如果蘇貞昌真的續任，有人說是蔡英文故意把發錢這個利多讓蘇貞昌去宣布，因為隨後蔡英文就跟進表示支持，如果說因為這樣得罪蔡英文，蘇揆可能就不會續任，這有點結果論，那就看過年後蘇貞昌是否會續任」。

郭正亮強調，倘若蘇貞昌真的續任，就代表普發現金政策讓蘇貞昌宣布是蔡英文刻意安排；假如蘇貞昌沒有續任，就代表蔡英文對於蘇貞昌宣布普發現金政策感到不高興，所以就靜觀其變，因為目前黨內有兩股聲音，有一派認為蘇貞昌應該續任，但也有一派認為應該換前副總統陳建仁組閣。