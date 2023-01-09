高雄美濃的白玉蘿蔔遠近馳名，美濃區農會總幹事鍾清輝9日晚間在臉書貼文說，很抱歉：「我們捷足先登了，『白玉蘿蔔』是美濃農會依法註冊的商標，其他農會未經授權，請勿任意使用。」
鍾清輝的臉書貼文指出，凡侵害美濃區農會的商標權者，該會將依商標法及相關法規對侵權人提起訴訟，並追究相關的民事、刑事或行政責任，以維護該會的權益。
高雄市農業局晚間對此表示，因為日前有其他縣市舉辦相關活動，所以，美濃區農會在晚間發出聲明，請其他農會勿採用「白玉蘿蔔」四個字與可愛小兔子的商標。
高雄美濃的白玉蘿蔔遠近馳名，美濃區農會總幹事鍾清輝9日晚間在臉書貼文說，很抱歉：「我們捷足先登了，『白玉蘿蔔』是美濃農會依法註冊的商標，其他農會未經授權，請勿任意使用。」
鍾清輝的臉書貼文指出，凡侵害美濃區農會的商標權者，該會將依商標法及相關法規對侵權人提起訴訟，並追究相關的民事、刑事或行政責任，以維護該會的權益。
高雄市農業局晚間對此表示，因為日前有其他縣市舉辦相關活動，所以，美濃區農會在晚間發出聲明，請其他農會勿採用「白玉蘿蔔」四個字與可愛小兔子的商標。
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