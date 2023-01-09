受到PC產業市況在下半年加速反轉拖累，英業達（2356）去年12月筆電出貨140萬台、續居近兩年低檔，單月營403.15億元、年減逾兩成，累計第四季營收1,347.54億元，季減5.4％、年減8.6％，惟全年合併營收以年增4.2％、達5,417.48億元，再度刷新歷史新高。

雖去年度其筆電出貨量跌破2千萬、回檔至1,990萬台，但在筆電訂單能見度看增、伺服器業務成長動能明確，加上旗下英華達在智慧裝置相關產品有新訂單等利多挹注下，英業達對2023年展望趨於樂觀，另一方面集團練兵多年的5G AIoT將迎來成果外，深耕耘七年的醫療科技布局也將逐步進入豐收期。

英業達旗下英華達分別聚焦於智慧醫療、雲端健管及精準醫學等三大產品線。其中近年已逐步導入國內許多醫療院所的全家寶系列之生理量測系統產品線，也成功推至海外、於泰國、新加坡和香港等市場落地。

在持續擴大推進國內外醫療場域之際，全家寶也將拓展新品，除了導入北部醫療院所之睡眠中心的「血氧呼吸監測系統」，今年第一季還將推出「三模體溫計」，另相關新品還有「尿流計」、「身心能量分析儀」及「智慧腰帶」等，將全面向拓展結合雲端之健管量測系列產品線。

另在智慧醫療領域，先前於2021年取得醫材認證之「思邁輸液系統」，去年亦已分別與彰濱秀傳醫院、台北醫學大學附設醫院合作進行場域驗證，今年將持續擴大在台醫療院所落地導入，也預計於明年進一步推廣至海外。

至於英華達旗下榮文生醫研發之「循環腫瘤細胞」檢測，為其耗時五年、採用獨家負向篩選技術所開發出之全自動化循環腫瘤細胞檢測系統，可藉由簡單的抽血檢測，及早了解體內腫瘤生長狀況，有助於早期癌症篩檢及治療後續追蹤。

「循環腫瘤細胞」檢測目前除已與台北榮總、桃園天晟醫院、彰化秀傳醫院、台中豐原醫院及大安聯合醫事檢驗所等醫療院所合作外，近期亦與壽險業者合作、推出健康促進外溢保單，加速其商轉動能。