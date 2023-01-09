前台北市長、民眾黨主席柯文哲9日上午在拜會基隆市長謝國樑後，轉往基隆廟口的奠濟宮發春聯，接著與基隆市副市長邱佩琳前往慶安宮上香，並在慶安宮「巧遇」了副總統賴清德舅舅，同時也是現任基隆市議會議長童子瑋爺爺童永。柯文哲也特別與童永打招呼問好。

柯文哲上午拜會基隆市長謝國樑後，隨即轉往基隆廟口奠濟宮發送春聯給民眾。接著又在基隆市副市長邱佩琳陪同下，前往基隆民眾信仰中心，供奉媽祖的慶安宮參拜。

柯文哲除了跟基隆媽祖打招呼外，更重要的則是與慶安宮主委、副總統賴清德的舅舅，以及基隆市議長童子瑋爺爺的童永，好好地打個招呼。柯文哲在去年底的九合一選前，就一直想要讓民眾黨外溢到基隆市，除安排基隆出身的立法委員邱臣遠擔任基隆市黨部主委外，也積極企圖在基隆市議會「插旗」。

隨著九合一選舉結束，民眾黨未能在基隆市議會取得席次，但基隆市長謝國樑邀請民眾黨籍的邱佩琳擔任副市長，也讓民眾黨重新燃起切進基隆市政壇的信心。拜會童永，在一定程度上和參拜基隆媽有著異曲同工之妙，都是「先打聲招呼」。也展現柯文哲拓展民眾黨影響力的企圖心。

據了解，民眾黨主席柯文哲除9日拜會基隆市府外，春節期間還將自1月17日起到26日，走訪北北基、老家新竹拜年，再一路南下到台中、彰化及高雄等地，強化耕耘民眾黨在南部的影響力。