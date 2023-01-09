李文儀高中是籃球校隊中鋒。（三立提供）

受T1聯盟的〈高雄全家海神〉邀請，三立主播李文儀上週末到高雄海神主場，當一日神隊友，並擔任開球嘉賓，開球架式十足現場驚豔。李文儀說「我高中可是籃球隊的，打的位置是中鋒」，而在主播界出了名身材高挑的李文儀，和兩位身高200多公分的洋將站一起，明顯嬌小身型差了好幾號，被問身高200公分的男生是不是主播選對象的理想型，李文儀大笑回答，「轉頭看不到臉太奇怪，講話要用吼的耶，這樣不行」。

李文儀將開球當天的影片PO上網，粉絲笑稱主播誤闖巨人國，轉播單位當天也捕捉到，李文儀在場邊練球畫面，發現主播打球有模有樣，「我超想到場上投幾個三分球，一進球場就想起就讀中山女高打籃球的往事，我當時可是班上的第一中鋒，但現在只剩下玩投籃機的功力」。李文儀透露曾經為了Michael Jordan半夜起來看籃球，再累再晚都會定鬧鐘看比賽。

李文儀表示受邀開球，覺得心情很忐忑，但很開心「開球」的人生成就成功解鎖，因緣際會讓她再次實際走進球場，李文儀有感而發「我之前看NBA、CBA、SBL，始終覺得看球賽還是應該到現場，整個人真的會熱血一百倍，而且球團的啦啦隊都很可愛」，主播開球之餘，不忘提醒大家，一起支持國內各項體育賽事。