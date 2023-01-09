火爆爭執影片曝光 司機不爽紅線違停遭人檢舉「當街互拚假摔」

互拚假摔？北市大安區某高中前8日中午發生一起口角糾紛，一名男子見Uber司機違停紅線，便拿出手機拍照意圖檢舉，未料司機不滿下車理論，2人爆發激烈口角後，還互相假裝摔倒在地，讓圍觀民眾全看傻眼。

據了解，此起事故發生於8日中午，地點為於北市大安區一所高中校門口，起因為一名男子發現一輛Uber違規臨停在紅線上，拿出手機準備拍下車牌檢舉，意外惹怒Uber司機，2人當街爆發激烈口角，還有警察在場協調。

透過影片可見，身穿紅色衣服的Uber司機火氣超大，朝穿黑衣的男子嗆聲「你怎樣」、「我沒碰你喔」，並持續朝黑衣男靠近，下一秒黑衣男受不了司機近逼便假摔在地板上，司機則再被激怒，跟著假摔在地板上，並一邊碎念，「你看你看你還故意倒」、「我也要倒啊唉唷」，讓圍觀民眾惹不住笑出聲。

警方到場處理時，確認司機違反交通規則，立即開單處置，同時試圖調解火爆的現場，但仍無法平息雙方怒火，據悉，2名當事人事後都未報警處理，案件排除後即離開現場。