台北市第3選區（中山、北松山）立委補選落幕，國民黨當選人王鴻薇以近6萬票差距勝出，但在她不曾經營過的中山區仍小輸民進黨吳怡農844票。前立委郭正亮9日在《新聞大白話》節目指出，中山區有不少深綠的里，對曾是新黨的王鴻薇仍有一定刻板印象。他建議王鴻薇在深綠區跟大直都要設服務處，並舉台北市長蔣萬安當初選得很勤，深綠里、市場都掃三次以上，讓人感覺沒那麼高高在上，王鴻薇就要給民眾這種感覺。

「投票率43％，比預期輸得少，我覺得這表示民進黨中山區的里長有動員！」郭正亮表示，因為吳怡農就是避免跟王鴻薇做文宣的對決，也沒有作辯論，這個當然讓民進黨感覺到很懊惱，比如說王鴻薇最後有18個議員幫她站路邊，民進黨台北市議員、立委輔選的程度遠不及於王鴻薇。

郭正亮說，也看出王鴻薇完全沒有經營過中山區，確實中山區還是有一定的綠底，王鴻薇在中山區輸了844票。「因為這個選區我選過啦，所以我比較了解。」中山區有很多里是深綠的，而且不要忘記王鴻薇本來是新黨的，所以對王鴻薇是有很多刻板印象，這個在短期內要改變不容易。

「所以我真的是建議王鴻薇要到中山區設兩個服務處！」郭正亮指出，深綠區她一定要設一個服務處，大直也要設一個（主持人王尚智：她剛剛說了她會這麼做）。第一次看蔣萬安參選這一區，那時候蔣萬安真的選得很勤，他台語講得很好，在很多深綠區的里、市場他都掃三次以上。

郭正亮強調，那時就有聽深綠一些里說，蔣萬安沒有預期中那麼高高在上。王鴻薇還是要給中山區的基層民眾這種感覺，事實上她以前在松信的選民服務是做得很好。中山區的人還是比較講究我跟你認不認識，我跟你的交情，時間只剩下一年，時間也不多。