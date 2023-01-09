美國本週四（12日）將公布 12 月的消費者物價指數(CPI)，通膨如有減緩的情況，市場會預估聯準會 (Fed) 政策有可能發生轉向，甚至會在今年引發降息的議題，美國花旗集團 (Citigroup)總裁范潔恩(Jane Fraser)評估，Fed在5月前會把最終的利率升到靠近5.5%，且2023下半年美國有很高的機率發生衰退。

截至台北時間10點52分，道瓊工業指數上漲165.53點（或0.49%%），暫報33,796.14點；那斯達克指數上漲89.26點（或0.84% ），暫報10,658.56點；標普500指上漲27.56點（或0.47%），暫報3,921.41點；費城半導體指數上漲66.98點（或2.56%），暫報2,703.70點。

5大科技巨頭漲跌互見，亞馬遜漲近3%、Meta小漲，谷歌小漲；半導體類股方面，艾司摩爾漲逾3.5%，超微漲約5%，輝達漲逾5%，美光小跌，台積電ADR漲逾3%，聯電ADR漲逾4%。