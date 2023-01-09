59歲香港女星葉童早年演出《新白娘子傳奇》，男扮女裝飾演許仙擄獲不少觀眾的芳心，被封為「最美許仙」，和趙雅芝共同主演的電視劇至今仍被視為經典，且年紀輕輕就榮獲2次香港金像獎肯定，演技十分精湛，近年她仍繼續演戲，不過外貌卻被發現老了很多。

許多女明星凍齡有成，即使上了歲數仍然看起來如同少女一般，和葉童合作過的趙雅芝68歲，照片中依舊美麗動人，不顯老態，看起來很年輕，而59歲的葉童似乎並不在意外表，去年開始就頂著一頭白髮，雖然照常蹦蹦跳跳，但整個人感覺蒼老了不少。

葉童（右）和大她4歲的女星余安安（左）站在一起，反而看起來年紀更大。（圖／余安安微博）

近日葉童出席TVB舉辦的「萬千星輝頒獎典禮」，和大她4歲的「最經典香香公主」余安安一起頒發最佳女配角獎，獎項最後頒給高收視的《美麗戰場》女配蔣家旻，有網友注意到，葉童雖然年齡比較小，但站在頭髮烏黑的余安安身邊卻顯老，葉童有化妝，不過眼袋、皺紋都相當明顯。

網友認為她是自然變老，紛紛誇讚：「這比整容臉和矽膠臉可好看多了」、「比過度醫美的明星自然多了」、「很優雅很酷啊」、「很自然，而且氣質也還是很好」、「白髮很酷啊，葉倩文也是一頭白髮不影響她們的優雅跟活力」、「慢慢變老，也是一種美」、「其實不要怕老，那說明活的挺好的，有些人說不定還不能活到白髮蒼蒼的時候就走了，我覺得老才是生命的特色！不是挺好的嘛」、「這就是歲月沉澱出來最美的模樣」。