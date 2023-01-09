瑞銀集團行政總裁阿梅爾（Ralph Hamers）表示，外資連續多年增持大陸股債投資，但受持續的防疫管控以及房地產市場面臨的挑戰等影響下，大陸市場去年經歷海外投資者的資本淨流出。他指出，對於大陸來說是雖是充滿挑戰的時期，但經歷疫情考驗，大陸經濟前景會變得更加強勁，且放鬆防疫管控對於科技與金融業將是一大利多。

香港信報報導，阿梅爾預期，大陸2022年經濟增長可能為3％或更低，較2021年的8.1％明顯下降，但正在擺脫疫情陰影，並正積極應對其房地產市場的挑戰，這將促進今年GDP增長至4.9％。

他指出，2022年11月大陸官方開始放寬房地產政策的限貸政策，料可幫助房地產行業愈加平穩，並減少對經濟的拖累。更令人鼓舞的是，大陸放寬動態清零防疫政策，對外重啟已經真正落實，這將重振國內家庭支出，啟動當地經濟，並及時為全球經濟帶來益處。阿梅爾表示，綜合而言，結束防疫措施將為製造、科技和金融等多個商業領域提供機會。

他表示，許多消費股和科技股公司的股價在去年底已經有所改善，今年可能會進一步上漲。此外他認為，大陸在新能源領域也存在不少機會，例如綠色氫能，或通過可再生能源製造氫作為燃料等。