使用酒精消毒要小心！一位女網友近日進行家中大掃除，沒想到在媽媽號稱近50年的檜木化妝桌上，不小心打破酒精瓶，結果原木化妝桌的表面上出現一層白斑，就算用上牙膏也沒辦法恢復原樣，讓她急著上網求助。沒想到在其他人建議下，塗上厚厚一層雪芙蘭乳液後，她竟順利救回原木化妝桌！

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文表示，號稱近50年的檜木化妝桌其實是她媽媽的嫁妝，雖然已經使用牙膏刷過，但一番努力還是無法完全去除白斑，所以才會急著求助其他網友，否則「我會被殺掉的」，不過媽媽還是在修復期間發現慘劇，怒罵原PO是故意犯案。

讓原PO萬分慶幸的是，最後她在原木化妝桌上，厚厚敷了一層約30ml至40ml的雪芙蘭乳液，幸好成功把白斑去除。經過此次經驗，原PO也感嘆，「母后留下小命一條，阿公冥冥中保佑，我再也不敢把酒精瓶放在化妝台」，不過她並不確定能持續多少時間、乳液沒油後木頭表面會不會又出現白斑。

對此，許多人紛紛回應，「我有一次也做這個傻事，嚇死我了…試過先用牙膏擦有淡一點點，但沒什麼用，吹風機沒試過，因為現場沒有，後來是去買嬰兒油擦，有效，目前己恢復正常顏色」、「長知識欸，原來用乳液敷就可以回春！」、「塗凡士林有效。我也是誤噴擦櫃子的」、「再倒一瓶酒精，將台面改成白色，會變得很時尚」。