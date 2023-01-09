台北市第3選區（中山、北松山）立委補選落幕，國民黨王鴻薇以近6萬票差距勝出，但民進黨吳怡農落後5％也被藍綠雙方稱讚輸得不多，甚至被一些輿論評為「雖敗猶榮」。但臉書粉專「興趣使然的路人」則酸，如果不是不小心犯了結果偏誤，就是故意要讓吳怡農2024出來再選一次？

「得票率約莫就是2020年的差距，是最好的結果。」媒體人朱凱翔8日在他的臉書粉專「不演了新聞台」發文強調，贏太多，會讓國民黨屁股翹起來，放槍機會增加；輸不多，會讓民進黨處理蘇貞昌內閣的難度提高。

民進黨立委吳思瑤則認為，這裡是蔣萬安的本命區，吳怡農本來就是劣勢，但是中山區首次由民進黨翻轉為領先，吳怡農得票甚至過半，實屬不易。她強調「王鴻薇贏，卻沒有贏；吳怡農輸，卻不是輸。」她也希望，一年後的正規戰，吳怡農能夠獲得中山／北松山選民的支持，紮實服務完整的四年！

「興趣使然的路人」則忍不住酸說，看到很多政治人物跟名嘴不停稱讚農農只輸一點點、選戰打得好棒棒～如果這不是不小心犯了「結果偏誤」，就是故意要讓農農2024出來再選一次吧？

他引用維基百科定義的「結果偏誤」（outcome bias），又稱「以成敗論英雄，是一種認知偏誤」，指人們會用結果的好壞來評判決策，而不是用決策本身的過程來評估決策。