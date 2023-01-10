中國外交部長秦剛今天分別和俄羅斯、巴基斯坦及韓國的外長通電話。他表示願意不斷將中俄關係推向前進；對韓方近期對自中國入境人員採取限制措施則表達了關切。

根據中國外交部官網，秦剛向俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水準發展，各領域交流合作深入推進，友好民意基礎持續鞏固。

他說，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，中方願和俄方攜手落實好兩國元首重要共識，不斷將中俄關係推向前進。

雙方還就俄烏戰爭等交換了看法。秦剛強調，中方將繼續以中國國家主席習近平提出的「四個應該」和「四個共同」為根本遵循，看待和處理烏克蘭問題。

在和巴基斯坦外長札達里（Bilawal Bhutto-Zardari）的通話中，秦剛除了提到兩國的友誼外，還表示中方高度關注在巴中國公民的安全，希望巴方繼續採取有力的安保措施。

札達里則說，巴方將竭盡全力保護中方在巴人員、機構和項目的安全。

北京當局在巴基斯坦西南部俾路支省從事利潤豐厚的採礦和能源計畫，當地的中國公民和利益相關者經常遭分離主義武裝分子鎖定。中國已多次就安全問題向巴國表示關切。

在與韓國外長朴振通話中，秦剛表示中韓關係健康穩定發展符合雙方共同利益，是雙方持續努力的大方向。

據報導，朴振則表示，期待以兩國建交30週年為契機，切實落實兩國元首重要共識，開啟韓中相互尊重、互惠互利合作的新時代，並加強雙方人文交流和人員往來。

對於韓方近期對自中國入境人員採取臨時限制措施，秦剛表達了關切，希望韓方秉持「客觀、科學」的態度。雙方還就朝鮮半島局勢交換了意見。（編輯：張淑伶）1120109