李國超與老婆高欣欣一起加入《市井豪門》，與黃文星是幸福一家人。（民視提供）

李國超劇中造型也要拄著拐杖。（民視提供）

演藝圈夫妻檔李國超、高欣欣在2023年開春第一天，就攜手加入民視8點檔《市井豪門》，兩人劇中也是演夫妻，和兒子黃文星過著平淡幸福的生活。這也是李國超在演出《飛龍在天》22年後，再度回歸民視挑戰重要的角色。

李國超特別感謝民視邀請，尤其得知他腳之前受傷有開刀植皮，現階段必須要撐拐杖行走，導演也運用在這次角色，讓他拄著拐杖出場。李國超表示，雖然對民視林口大樓很陌生，但人情味都沒有變，很多老朋友得知他回歸民視拍戲，都會來打招呼，讓他備感溫暖。

回歸拍戲就跟高欣欣、黃文星合作，讓他笑得合不攏嘴，他說拍戲現場火花四射，相當過癮。首次挑戰一人分飾兩角的黃文星表示，雖然是第一次跟李國超合作，但前輩戲感很足，大家後台RE一下詞就直接上工，很喜歡這一家人的情感表現。

高欣欣是第一次挑戰雙胞胎角色，為了在角色做出區別，從角頭大姐大轉成經營烘焙坊的媽媽，在服裝上下功夫。這也是她第一次跟老公李國超同台演出，兩人都相當興奮，笑說可以一起上班一起回家，但高欣欣說兩人是公私分明，加上李國超多年沒拍8點檔，有許多台語需要協助的地方，她除了當起地頭蛇帶他熟悉工作場域，也成了他貼身的台語小老師，讓他22年後回歸8點檔有好的開始。

高欣欣說首次拍戲進棚就和李國超、黃文星有8場戲，加上是第一次跟黃文星演母子檔，兩人在對戲上也很自然跟輕鬆，重點大家目標一致，就是希望把戲演得生活化，儘管一整天是緊密的戲，大家都玩出火花，甚至喜感十足，最後還捨不得收工，多留在現場培養全家人的默契。

高欣欣劇中演出烘焙坊老闆方華，為了強化媽媽的感覺，服裝造型也有特別下苦工，除了去市場觀察路人媽媽的穿搭，也在市場血拼購衣，發現有些市場買的衣服質料還不錯又漂亮，重點是價格很便宜，CP值超高。