歷經前所未有的15輪投票後，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）雖然終於如願當上眾議院議長，但接下來他將面臨的新難題將是對分裂的共和黨進行整合，好讓議事規則能順利過關。

草擬與表決議事規則雖然是眾院例行的立法程序，不過這次卻成為麥卡錫下一場硬仗。為了一圓議長夢想，他對黨內約20名強硬派右派同仁做了許多讓步。這些讓步都會被寫入議事規則，當議員本周重回眾院，將成為第一個投票的議案。

目前至少有兩名溫和派共和黨議員對於支持新的議事規則表達保留態度。他們指出這是麥卡錫與極右派進行的秘密交易，把不成比例的龐大權力交到後者手上。

麥卡錫先前為了獲得極右派的力挺，曾答應只需要一名眾議員、就能提出「罷黜議長」動議，以及將大幅限制政府支出、當中包括削減國防預算。他還承諾眾院極右派的「自由黨團」，將在重要委員會給予更多席次。

南卡羅來納州共和黨眾議員梅斯（Nancy Mace）雖然是麥卡錫的支持者，不過她也坦承目前尚未決定是否支持這些新的議事規則。她說雖然有些議事規則很不錯，「但我不支持一小群人企圖為自身利益，私底下進行秘密交易。」

她還擔憂如果眾院被這群極右派團體把持，日後恐怕將難以正常運作。

德州共和黨眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）則直言將對議事規則投下反對票。他抨擊在這些極右派的掌控下，國防支出恐將遭到大幅削減，未來還將對移民等政策推動極端立法。

至於民主黨眾議員則預料將會聯手反對議事規則的通過。

不過「自由黨團」成員喬丹（Jim Jordan）則捍衛麥卡錫所做的妥協，並對他將能取得所需218票，來讓議事規則一案過關充滿信心。