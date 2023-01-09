女星米可白過去是兒童台的葡萄姐姐，轉型後活躍於綜藝節目、電視劇和廣告等，形象清新、陽光。最近有人挖出米可白的舊照，評論她變太多整個「面目全非」；對此米可白公開16、17歲的少女照自清。

米可白看到自己被週刊寫成「面目全非」、「黑肉底徹底洗白」、「這真的是葡萄姊姊嗎？」等，昨（8日）在臉書上傳約20年前的舊照，表示：「我16、17歲就老在等，有鼻樑 沒那麼黑，我應該是從可愛活潑然後不小心走山。」

米可白回憶20歲獨自北上打拚，因壓力過大胖到60公斤，加上常常在外跑活動，皮膚黑了不少，又不擅長化妝、打扮，深灰色眼影搭配超濃的假睫毛，再塗上橘色腮紅，為了省錢連瀏海都自己剪，米可白自嘲外型「又黑又圓又壯」，導致瘦下來後，被大家誤認花很多錢打理外貌。

米可白坦言現在最多每年打鳳凰電波和肉毒，提升皮膚緊緻度、淡化魚尾紋和抬頭紋，感嘆歲月催人老，「我的嬰兒肥跟膠原蛋白離我遠去。」

柳丁哥哥留言讚美米可白：「你一直都很漂亮，而且有個善良的心，跟很棒的個性，我們認識十幾年的都能認證啦！」其他網友也送暖：「從之前到現在還是一樣可愛」、「妳一直都很漂亮啊！沒變過」、「本人真的超美的，家裡賣的餅也好吃」、「從葡萄姐姐時就喜歡您了！現在依然喜歡！」