不少幼童難免會蛀牙，要是痛起來可是一場折磨。一名家長為了處理家裡小孩的蛀牙，連跑兩間診所都被上萬費用嚇退，直到友人介紹找到一間老診所，老牙醫很快就修補了6顆蛀牙，只花100元掛號費就解決問題，讓家長不解為何牙醫報價差距這麼大，也引起兩派網友熱議。

一名網友在PTT八卦板發文表示，上個月帶家中4歲小孩處理蛀牙，連跑兩間牙醫診所，結果第一間醫師表示「根管治療+牙套+舒眠費用」共7萬多，第二間則是報價11萬多，讓他不敢置信。好在有朋友介紹找到一間老牙醫處理，沒想到原PO才寫好病例表，老牙醫就已經補好4顆蛀牙，不久後另外2顆也補好了。

效率之快讓原PO震驚，老牙醫也提醒，補完牙不要給小孩吃太硬的食物就好，讓他忍不住詢問「為什麼前兩間要根管牙套那些？」，老牙醫則是笑笑地回說「不知道、不知道...」，也透露小孩的牙齒根本沒蛀到什麼，不需要抽神經，最後只付了100元掛號費就搞定，讓他不解「牙醫價差是不是太大了？」

貼文引起網友熱議，「老牙醫比較有良心」、「現在牙醫根本看一看就叫你根管」、「舒眠很貴，但是醫生很好做，所以會推你做，他不用哄小孩」、「我家小朋友不到4歲也帶牙套，可是花幾千而已」、「四歲乳牙都還沒開始換吧，哪來的根管」、「小時候都嘛用補的，都快搞不清楚這職業是醫生還是商人了？」、「名聲要先查一下，現在越年輕的越敢，超可怕」。

不過也有人不看好老牙醫的處置，「認真跟你說，老牙醫可能只是幫你短期處理」、「隨便做做隨便收收，沒做好你也不懂」、「我自己不知道救了幾個老牙醫弄完之後才後悔的病人，那個當下都不會知道的」、「你如果不相信診所，麻煩去教學醫院拍x光片，一切就真相大白了」、「建議去大醫院再一次做確認」。

不少內行人也分享眉角，「健保規定補牙是一顆牙三面、顆數不限」、「心有戚戚，還有的說一次只能補一顆」、「每縣市都有牙醫公會，同縣市手術價格不會差太多，但進的醫材會有差，這才是牙醫最賺錢的地方，爛牙醫當然叫你換」。