警界高階人事即將大洗牌，近來治安、警紀頻出狀況的台南市警察局，傳聞局長方仰寧無法續留市府；對此，方仰寧證實，自己有「被告知」要調離職務，但不曉得由誰接任，至於他之後職位的安排，也都會尊重長官決定。

去年選舉期間台南發生學甲88槍擊案，有PTT網友及名嘴影射台南市警察局迫於政治力介入，不敢積極深入辦案，讓警方飽受外界質疑，不久還發生偵查隊長等人涉包庇「警友會主任」肇逃的警紀事件。

日前又發生方仰寧的愛將、前祕書室主任莊武能，涉恐嚇取財，還拒捕、衝撞員警的離譜案件。內政部次長陳宗彥4日接受媒體訪問說，台南目前治安需要改善，「方仰寧一定會被徹底討論」，而最近就傳出方仰寧將調任警政委員，其遺缺將由警政委員廖宗山升任。

針對廖宗山是否將接任台南市警察局長？方仰寧說，他未接獲上級告知新人選，也未被告知自己將調任何職，一切尊重長官安排。