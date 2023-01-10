太恐怖！中國淮安市金湖縣黎城鎮1月8日發生一起命案，有一家4口被殺，影片被瘋傳，經過法醫初步判斷，死者是夫妻2人以及張姓女兒、外孫女，最小年齡為17歲，凶手逃到到外省後落網，身分和犯案原因也曝光了。

網傳1月8日11時許，警方接到報案稱，有一家人可能被殺，抵達現場發現，現場為一棟2層獨立洋房，門窗均完好，進門後看到一樓地上躺了4個人，經法醫現場初步查看，確認4人都已經死亡。

凶殺案發生後，當地居民向《上游新聞》透露，凶手是張姓女兒的二婚丈夫，疑似私自處理男方出裝修款的房屋，2人鬧離婚時，男方索討裝修款，但張女未退還，雙方產生糾紛，才會痛下殺手，並在犯案後開始逃亡，最後在外省被抓。另有居民指出，凶手是當地交警部門的一名輔警，針對此說法，黎城鎮派出所至今未做出回應。

消息曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛留言感嘆：「一個婚姻毀了兩家人」、「錢能解決的事非要用命還…」、「可怕，這樣的婚姻，帶來的是殺身之禍」，也有人痛批：「嚴懲不貸，殺人者必受法律制裁」、「4條人命，就算判死刑都是便宜他了」。

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