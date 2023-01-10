由港澳台灣慈善基金會愛心獎、UA亞洲聯合財務主辦、鳳凰衛視協辦及製作，台灣吳修齊公益基金會、吳俊傑公益基金會、現代財經基金會、台北科技大學校友總會、香港陳守仁基金會、許曉暉紀念基金、北京東西方慈善論壇協辦的「第16屆‧2021愛心獎頒獎典禮」，12月11日(星期日)下午4時在香港主會場鳳凰衛視大埔總部、北京鳳凰中心分會場同步舉行。典禮的錄影實況於日前(2022年12月24日,星期六晚10時)於鳳凰衛視中文台、歐洲台、美洲台、鳳凰網、鳳凰秀首播，12月25日(星期)晚8時在香港台播出。

典禮邀請愛心獎終選委員會主席/香港特區政府前律政司司長梁愛詩、香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟、前台灣政治大學國際關係教授甘逸驊、港澳台灣慈善基金會主席王茂林、港澳台灣慈善基金會副主席林俊杰、李嘉音、劉李麗珉、許曉暉紀念基金創辦人翟普、智行基金會創辦人杜聰、鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威、北師大中國公益研究院院長王振耀、軍事科學院世界軍事研究部原副部長羅援、四川省玉階文化基金會理事長朱新華、《中國新聞周刊》社長/《中國慈善家》社長/中新凱悅傳媒集團董事長呂振亞、北京海鷹脊柱健康基金會理事長/北京大學人民醫院脊柱外科主任劉海鷹、東西方慈善論壇執行總裁兼CEO王慶泓等貴賓出席，攜手傳揚愛心。

本屆得獎人陳一丹博士表示，「通過互聯網的公益平台連接更多的人，讓愛心彙聚，讓善行成果 ，這是科技給社會帶來的正向推動，特別是中國互聯網公益在世界上取得了獨特而矚目的成就，值得我們每一個華人為之自豪。」第17屆．2022得獎人包括：台灣陳進財、陳奇峯；內地周秉德、邢戎；香港康典、蔣麗萍；新加坡卓順發，他/她皆在各自的領域奉行公益、揮灑大愛。獲獎名單揭曉後，鳳凰及全球華人媒體熱烈廣泛報導。

台塑企業集團總裁王文淵在致辭中表示，「恭喜今年的八位得獎人，因為你們的付出，才能夠讓需要幫助的人，感受到社會的溫暖。2006年我們注意到，台灣社會的吸毒情形非常嚴重，監獄有一半以上的受刑人都跟毒品有關，因此我們王詹樣基金會開始在監獄推動「戒毒班」。除了提供毒品犯生理衛生教育、心理輔導和職業技能等課程，也幫助他們重建家庭關係，改變人生的態度，讓他們出獄後，可以順利回歸家庭、社會，真正實現了『幫助一個受刑人，等於是幫助一個家庭』。現在，已經輔導超過4,000人，而出獄後2年內回到監獄的比率，也從原來的6到8成，大幅降到了百分之10左右。因此，在2016年當我獲得第11屆愛心獎時，除了維持原來每年推動捐贈金額外，我更把獎金再加倍捐出來，讓原本3所監獄的『戒毒班』，擴大到了6所監獄。同時，也激勵我們，持續關注更多的社會問題，推動更多社會公益項目。這幾年來，我也看到了愛心獎的成長，徵選的範圍從原本的兩岸三地，逐漸擴大到了世界華人社會。而愛心獎更把這些熱心助人的事蹟，傳播到世界各地，凝聚大家行善的力量，逐步實現『「愛心水滴，匯流成海」的願景。」

愛心獎終選委員會梁愛詩主席在賀辭中表示，「愛心獎自2004年創辦以來，從香港啟航，延伸至台灣、中國大陸、全球華人，每歷經五年就飛躍式蛻變，無論是慈善公益領域、參選人涵蓋地區、得獎人認受性、獎金金額等皆層遞式倍增，本人忝任終選委員會主席，與有榮焉！

得獎者大合照。(圖/愛心獎提供)

香港疫情封關三年來，林創辦人年年親自參與甄選、籌辦頒獎典禮、擘畫藍圖，讓是項年度盛會更加發揚光大。今年8位得獎人皆名聞遐邇，為眾望所歸的大慈善家。本獎歷屆得獎人投入更多資源、開展更多元化的公益項目，讓各相關弱勢族群獲得更廣泛援助。

大愛無疆。謹勗勉歷屆得獎人及愛心獎團隊持續推動全球華人愛心獎，貫徹始終。」

典禮中，鳳凰衛視港主會場主持人饒祥以、黃橙子、姜聲揚，以及北京分會場主持人田川，聲情並茂地輪流介紹每位得獎人投身慈善的歷程，配合台上熒幕播出的8位得獎人專訪故事短片，彰顯他/她們為社會無私奉獻的精神。

本屆頒獎典禮兩地同步舉行，大會以妙曼的舞蹈串連起各環節，更請來RedBricks口琴隊演奏歡快的以色列民謠《Hava Nagila》，而精通四種語言、擅長多種樂器的新生代歌手陳明憙，則演唱《生之靜》這首音頻治療單曲，結合紓緩的旋律，製作成流行曲，為樂迷帶來另類音樂新體驗，贏得現場持續的掌聲。

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得獎人的愛心事跡：

(1) 陳進財

第17屆得獎人（台灣）

永續助人企業家

長穩社福慈善基金會創辦人，穩懋半導體股份有限公司董事長暨總裁。「關懷社會」、「人才培育」與「環境保護」是他關懷社會的三大主軸。他領導的企業重視永續經營、致力節能減碳及減廢創新，集團旗下的穩懋半導體自2017年起，全面檢視並呼應聯合國永續發展目標。

在追求企業成長的同時，積極貢獻社會，透過公益及資源傳遞，關懷弱勢。擔任工總常務理事期間多所建言，對社會的關懷和奉獻，極獲民眾肯定，足堪兩岸慈善家和企業家的表率。

台灣得獎者: 陳進財 (代領:陳舜平-穩懋 半導體董事兼總管 理處總經理) (梁愛詩, 麥美娟) 。(圖/愛心獎提供)

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(2) 陳奇峯

第17屆得獎人（台灣）

黑白郎君助殘

身障醫師，外號「黑白郎君」，白天「披白袍」醫病救人，晚上「變黑手」幫忙搬運輔具、準備器材或修理手搖自行車。這位簡樸的醫師從事社會公益服務25年，十多萬戶殘疾家庭受惠：辦理電腦研習營、為特殊教育學生開辦音樂治療、捐款助殘疾家庭免費健檢、巡迴主講障礙者的健康照護、捐贈手搖車，啟動全球首創無障礙自行車公益服務系統；每周開辦科技手搖車療育、無障礙水適能、運動旅遊、生態走讀、志工培育及改善無障礙運動休閒環境。

台灣得獎者: 陳奇峯 (梁愛詩, 麥美娟) 。(圖/愛心獎提供)

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(3) 陳一丹

第17屆得獎人（內地）

中國互聯網公益第一人

騰訊主要創始人之一、騰訊公益慈善基金會發起人、武漢學院及一丹獎創辦人。1998年共同創辦騰訊公司，擔任首席行政官。2007年，主導騰訊發起成立中國互聯網行業第一家公益基金會——騰訊公益慈善基金會。

2009年起，陸續投入20億元人民幣，以「辦學不取回報」的方式捐資創辦武漢學院，開啟中國內地非營利民辦公益大學先河。2016年，捐資25億港幣設立全球教育獎項「一丹獎」。2018年，捐贈騰訊股票成立慈善信託，市值逾40億港幣，聚焦推動教育發展。

陳一丹博士，是愛心獎的第99位得獎人。

內地得獎者: 陳一丹 (代領: 馬逸靈 -一丹獎基金 會秘書長) (梁愛詩, 麥美娟) 。(圖/愛心獎提供)

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(4) 周秉德

第17屆得獎人（內地）

鸞鳥播撒大愛

中新社原副社長，北京大鸞翔宇慈善基金會創始會長。2016年創辦基金會，秉承周恩來總理「懷慈善之恒心，獻福祉於民眾」的使命，繼承和弘揚老一輩革命家的遺志，助學濟困、風範傳承、民心相通，如鸞鳥般將大愛播撒人間。

數年來，親自率隊前赴貴州等地助力脫貧、帶領醫療隊義診、為「一帶一路」國家進行助學及醫療設備幫扶等公益活動，賡續紅色血脈，走進學校、企業、鄉村開展紅色文化主題講座，累計受惠群眾數萬。

周秉德會長，是愛心獎的第100位得獎人，是歷史的巧合，深具特殊歷史因緣。

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(5) 邢戎

第17屆得獎人（內地）

專業撫育弱勢童

放棄國外高薪職位，回國創辦北京春暉博愛公益基金會，接棒美國半邊天基金會的孤殘兒童公益事業，實現「中國人照顧自己的孤殘兒童」的心願。帶着公益初心和專業關懷最弱勢兒童，將國際先進教育撫育理念帶進119家兒童福利院、67個村莊，20多萬兒童受益。

她在一線調研過程中，體會這些兒童的困苦，創建春暉媽媽、春暉關愛之家、春暉守望項目，撫慰孩子受傷的心靈，為其營造滋養型成長環境，助其提升自信，十多年來堅持兒童利益最大化。

內地得獎者: 周秉德 及 邢戎 (在北京分會場 - 北京鳳凰中心接受獎杯) 。(圖/愛心獎提供)

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(6) 康典

第17屆得獎人（香港）

普惠百萬師生

2001年香港慈善機構桂馨基金會創辦人、2008年北京桂馨慈善基金會發起人。自上世紀90年代起，資助家境貧困的鄉村孩子求學。借助公益慈善的力量改善鄉村兒童教育環境，實現教育公平和可持續發展。

先後捐贈、募款逾壹億元人民幣，建書屋、科學實驗室、助學金和教師獎勵，幫助鄉村老師和學生實現人生夢想。在內地中西部79個縣，實施972個專案，惠及250多萬師生。有9565人次志願者貢獻130萬個小時志願服務，使公益專案的品質和成果得到保證，並可持續發展。

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(7) 蔣麗萍

第17屆得獎人（香港）

關愛留守長幼

自小受父親——香港慈善工業家蔣震博士積極為善及愛國情懷薰陶，於2013年創立「愛基金」，負責籌募善款、資助及策劃工作。親身走訪內地十八省市，與農村單位合作開展關愛留守兒童及老人服務；支援培訓内地過萬名義工，服務困境家庭；每年提供逾千名助學金給內地貧困學生；幫助百間農村小學建「愛學坊」多功能活動室；與香港30多間中小學合作，提供學生領袖優質課程；給1600户香港基層學生家庭發放疫情失業支援金，每戶HK$3000及免費親子輔導課程。

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(8) 卓順發

第17屆得獎人（海外）

亞洲慈善英雄

2009年，投入856萬港元成立新加坡羅敏娜基金。擔任善濟醫社全職義務執行主席至今14年，該社發揚華族互助優良傳統，以慈悲為懷的崇高宗旨，不分種族、宗教和國籍，為社會大眾提供免費中醫問診、低收費藥物、推拿理療及保健護理服務，讓更多民眾受惠。

汶川地震時，與好友籌辦「溫情無國界，讓愛川流不息」籌款活動，募集5,710萬港元，其後穿梭災區，籌建7所「中新友誼小學」及1座橋樑。2019年獲《福布斯亞洲》雜誌評選為亞洲慈善英雄。

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本屆承蒙UA亞洲聯合財務有限公司張炳煌、陳守仁基金會、陳趙滿菊、王茂林、劉李麗珉、李嘉音、林俊杰、吳俊傑公益基金會、吳修齊公益基金會、陳睿茂等大力贊助，一併致謝。

愛心獎終選委員會主席 梁愛詩。(圖/愛心獎提供)

愛心獎成立17載，以香港為基地，走向台灣、中國內地、全球華人，2025年第20屆起，全世界不分國家、種族、宗教，共選愛心楷模，用愛心把全球慈善家、公益機構連結起來，共融發展。第18屆．2023愛心獎即將啓動，請大家鼓勵全球華裔慈善家及公益機構踴躍報名參與甄選。

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