每年到了1月職業網壇最受矚目的賽事就是「澳洲網球公開賽」(簡稱澳網)，由於澳洲在去年7月起取消國際旅客必須提出COVID疫苗接種證明的規定，同年11月也撤銷喬科維奇3年入境的禁令，讓拿過澳網9次冠軍的墨爾本之王喬帥得以出賽，喬帥能否再創高峰奪得第10冠，喜歡網球的朋友們可以買張運彩猜一猜，驗證一下自己的眼光，也有機會抱回獎金。

喬帥解禁力拚澳網第10冠

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

今年的澳網1/16至1/29在墨爾本舉行，它跟法網、溫布頓以及美網並稱為「網球四大公開賽」(又稱大滿貫系列賽)，是職業網球最高等級的賽事，也是每位職業好手必爭的殿堂，除了比賽時間特意與其他公開賽錯開外，比賽場地的屬性也有所不同，澳網屬於「慢速硬地」、法網屬「泥地」(紅土)、溫布頓屬「草地」、美網則屬「快速硬地」，歷屆在澳網表現最佳的選手就是喬帥，已經累積拿下9座的冠軍。

網球四大公開賽

本次澳網除了喬帥(目前世界排名第5)以外，值得期待的選手還有6位，包括阿卡拉茲加菲亞，他是男子網壇史上最年輕榮登世界排名第1的好手(但最新消息:1/7宣布因傷退出本屆澳網)、排名第2的納達爾是上屆澳網的冠軍、排名第3的魯德是去年法網及美網的亞軍、排名第4的是上屆闖進4強的提希特斯帕斯、排名第6的是上屆闖進8強的奧格阿利亞西米以及排名第7的麥維德夫是上屆澳網的亞軍等，也都備受各界矚目。

2022網球男子世界排名前7球員

今年澳網的「冠軍」會是誰！大家可以買張運彩猜一猜，也可以就每1場的比賽猜「輸贏」(不讓分、讓分) 、猜「大小」(總局數比開盤值大還是小) 、猜「單雙」(總局數是單數還是雙數)以及猜「正比」(總盤數正確的比數是幾比幾)，遇有提供「場中投注」(Live Betting)的時候更可以邊看著比賽邊投注，好好享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣。