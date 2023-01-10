全球電動車（EV）市場打得火熱，競爭相當激烈，日媒以「中國廠商銷量達到全球的40%」為題撰文指出，日本車廠十多年前曾稱霸全球，如今在電動車市占率卻不到5%，主因在於日本車廠在混合動力車上的成功，反而導致其在電動車市場發展大幅落後。

《日經中文網》報導，研究公司MarkLines數據顯示，預計2022年中國製造商占全球純電動汽車銷量的40%，美國和歐洲製造商則分別占30%和20%，日本製造商占不到5%。

至於2022年前11月全球純電動車銷量約為680萬輛，是2021年全年水平的約1.5倍，其中中國製造商比亞迪大約賣290萬輛車最多；美國電動車廠特斯拉則銷售約210萬輛車；歐洲車廠福斯和雷諾等共銷售約120萬輛電動車；日本車企包括豐田、本田、日產等，卻合計只賣出約20萬輛車，市占僅又有2%至3%，預估去年一整年的市占率可能達不到5%。

為何中國和美國廠商電動車市占率擴大？報導分析兩大主因，首先是全球加速致力減碳，以及電動車使用的零件數量比傳統車更少，讓特斯拉和比亞迪等較容易進入市場；第二個原因則是電動車市的轉變，歐洲各國政府已設定目標在2030年前全面淘汰包括混合動力車在內的燃油車。

報導示警，日本電動車只佔全球銷量的5%，如果繼續堅持發展混合動力車，過分關注日本市場，誤判全球趨勢，可能會失去競爭力。

財經專家黃世聰先前在《關鍵時刻》節目中表示，日本的汽車帝國正面臨「滅頂之災」，分析日本電動車發展遠遠落後。他透露日本業界感到很焦慮，因為日本國內半導體量產停留在40奈米，跟特斯拉能夠設計出的4、5奈米有極大差距，加上特斯拉拿到台積電量產的先進半導體，必然會用來大量生產完全自駕車，未來勢必嚴重衝擊日本車廠。