從網路起家的⼈氣鞋履品牌D+AF，每每開設實體店都引發粉絲排隊狂潮，獲「台北排隊名店」封號！這個稱謂⾃品牌於2022年末⾸度進軍台中⼀中商圈後，可就不只有”台北”排隊狂潮了，品牌台中店於開幕⾸⽇便創下破千⼈次到店、開幕兩週破萬⼈逛店的空前盛況。

D+AF每間實體店都極具特⾊，耗資千萬元於⼀中商圈，打造佔地百坪的獨棟兩層旗艦店，以純⽩⾊調為基底，搭配特別訂製的梯田式陳列展台、不規則鏡⾯以及舒適沙發區，創造質感滿滿的韓系店風，不論逛街、試穿順道拍照打卡都⼗分推薦。另為提升消費者購物體驗，品牌減少店內鞋⼦陳列數量與擺設，加入綠植裝飾整⾯落地窗，店內採光融入窗外⾃然光，塑造明亮舒適的購物空間，整體裝潢與近期⽇韓盛⾏的「侘寂風」不謀⽽合，在⼀中商圈獨樹⼀格，走入店內彷彿誤闖韓國新沙洞！

D+AF台中旗艦店開幕⾸⽇突破千⼈次、開幕兩週破萬⼈逛店佳績。（ D+AF提供）

全台最美鞋店D+AF首戰台中 吸引破萬人朝聖。（ D+AF提供）

除店裝優雅美型之外，品牌主打週週出新款、大小尺碼⿑全等特色，不論各種風格的穿搭均能從店內挑選出最適合的命定鞋款，⼤腳女孩也不需為穿美鞋⽽虧待⾃⼰硬塞進不合腳的鞋。為此品牌也特別推薦三款⼈氣熱銷鞋款，做為新春”揚眉兔氣”的穿搭提案！分別是秋冬穿搭聖品－中⾞線設計⽅頭低跟長靴、中⾞線⽅頭⽊紋跟襪靴，以及四季都百搭的⾺銜釦漆⽪鬆糕樂福鞋；前兩者靴款均運⽤合⾝的曲線、4公分跟⾼修飾腿部線條，另外還有貼⼼的後拉鍊設計⽅便穿脫，因⽽受到粉絲喜愛，後者鞋⾯運⽤軟質漆⽪打造，提升舒適度，鞋底的鬆⾼設計以及鞋⾯的⾺銜扣裝飾，極具設計感，早上穿去上班、晚上直接去約會都⼗分合適。

好感專屬．中⾞線設計⽅頭低跟長靴。（ D+AF提供）

百搭時尚．中⾞線⽅頭⽊紋跟襪靴。（ D+AF提供）