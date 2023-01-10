台北市長蔣萬安和副市長李四川於8日凌晨親自視察北市中山區松江路的路面銑鋪工程，而對於台北市政，李四川9日表示「市政的工程沒有所謂的前三名，全部都是第一名」，但李四川仍點出「大巨蛋」、「第二殯儀館」、「都更及捷運」的三大難題，他將會和台北市各局處進行了解，並研討解決模式，儘快處理。

李四川9日在網路節目《今天誰來沛》中表示，「其實市政的工程，沒有所謂的前三名，全部都是第一名」，李四川也強調，現在大概最重要的包括像大巨蛋，而蔣萬安市長也已經講說在今年底能夠試營運。李四川指出，「除了這個以外，還有很多市場的工程，市場的工程也有許多原來在市場經營的攤商，希望能夠儘早完成」。

李四川更接著說，「再來是二殯，二殯的工程如果可以儘早地完成，那一殯也許就可以趕快拆，能夠遷移」，李四川坦言，「種種所有的部分，包括都更，也有很多公辦都更，還是有很多delay；像捷運的南環、北環，南環發包了7次，到現在還是沒發包出去，種種的工程都應該排到第一名」，李四川最後也說，「這些工程我都有跟各局處去了解，也希望在兩週內，各局處能提出他們怎麼解決，再來研討、儘快處理」。