經過4天15輪的投票後，美國新一屆眾議院議長終於出爐，由共和黨領袖麥卡錫以216票拿下議長寶座。前立委郭正亮9日在節目《新聞大白話》分析，麥卡錫很有可能會在今年8月前來台灣，共和黨下屆總統候選人也有機率同行，因為該規劃不但可以幫共和黨造勢，且兩岸緊張的局勢，同樣有助於民進黨的2024選情。

郭正亮指出，根據他的推測，麥卡錫很可能8月會來台灣，明年不太可能的理由是因為有總統大選，不會特別來搶風頭。他也提到，麥卡錫不會只是單純來訪，共和黨內部可能會做出一些決議，來跟拜登及白宮競標反中，這主要是因為白宮有行政權，而眾議院可以提出很多議案。

郭正亮也提醒，1995年美國是由眾議院決議邀請李登輝訪美，不能排除這兩年會邀請總統蔡英文、副總統賴清德訪美，只要兩岸的局勢日趨嚴峻對美國有利，且美方也想幫民進黨做一個輔選動作，那就會是很有可能發生的情況。且因為按照台灣旅行法的關係，賴清德是可以去美國的，他覺得在這件事上台灣人不要太樂觀。

最近賴清德表示，台灣的社會上不應該有疑美論，因為這對台灣是不利的，郭正亮分析，這是賴清德的一種表態，強調「我非常支持美國，不要懷疑我」，但他認為，民進黨近期有一些變數值得觀察，像是若真由前副總統陳建仁組閣，那未來代表綠營挑戰2024大位的，也未必就是賴清德了。