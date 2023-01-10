台北市第3選區（中山、北松山）立委補選落幕，國民黨當選人王鴻薇以約6萬票勝選，由於兩人差距不到六千票，外界也出現吳怡農2024可再次與王競選立委的聲音。對此，前立委郭正亮也表達看法。

郭正亮9日在《新聞大白話》節目分析，區域選舉要有兩種能力，第一個就是文宣跟口條的交鋒，這個能力吳怡農真的太弱了。第二個就是跟基層民眾要很熱情，讓人家覺得你可以跟他打成一片。郭正亮認為吳怡農未來的政治生命不一定要選區域立委，事實上他也可以從不分區開始。此言與「再戰一次」聲音明顯不同。

「不過吳怡農會不會再選？很難講，事實上他已經算連敗兩次了，2020跟2022。」郭正亮提到。主持人王尚智說，這次不是感覺他的政治生命沒有結束，因為比預期要好？郭正亮直言，可是政治生命不一定要選區域立委，他也許更適合別的工作。綠營有一些人在講話，比方說何志偉就說，未來會在台灣另外一個地方看到他(吳)，但「你如果支持他連任，你為什麼不像吳思瑤這樣講？」吳思瑤就講說他再戰2024大有勝選機會。

郭正亮說，范世平就講得更白了，他說我看你不太適合區域選舉吧？比較適合去當幕僚或者學者。事實上他也可以從不分區開始，你要凸顯你的能力。因為區域選舉坦白說要有兩種能力，第一個就是文宣的交鋒，這個能力他真的太弱了，這當然也包括口條的交鋒。第二個就是你跟基層民眾要很熱情，讓人家覺得你可以跟他打成一片。