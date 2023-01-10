中國大陸科技公司華為在2020年8月遭到美國實施高強度貿易限制，日前更傳出自家設計的智慧晶片即將消耗殆盡。但前立委郭正亮9日在節目《新聞大白話》中指出，華為儘管手機產業被抵制，但在智能汽車平台，鴻蒙作業平台跟物聯網上還是做得風生水起；國際政治專家賴岳謙則表示，華為在6G領域掌握很多專利，未來鹿死誰手還不知道。

郭正亮認為，華為手機被華盛頓政府針對打壓後，確實少掉了極大一筆的營收，但之後把觸角伸到其他科技領域，也是做得很好。他強調，通常被美國政府全力打壓的公司，幾乎沒有看過有活著的，但華為現在還能支撐住，且歐洲在4G網路、5G網路上還是多用華為的產品。

對於美國的戰略，郭正亮分析，華盛頓政府就是認為大家都不能用華為，但各界都預測今年經濟普遍不好，所以歐洲國家更不可能再花大錢去拆華為的電信系統。他舉出一個反面例子，英國就是聽了美國的話，賠了10億英鎊。另郭也預言，科技戰的嚴峻期一定會延續到2024。

而賴岳謙則指出，華為掌控的專利權很多，但之前都是抱持著不收或是收取較低的專利費，然而當中國大陸被制裁，華為開啟了專利費的徵收，現在專利收費已經超過支出費用。他提到，華為在6G時代提早佈局，手握的專利更是遠超許多國家和許多公司，與其繼續限制、惡意打壓，不如大家攜手一起解決現在的難處。