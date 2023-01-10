王鴻薇(左)在自己耕耘多年的北松山選區大勝吳怡農(右)。（資料照合成）

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選落幕，國民黨王鴻薇以近6萬票差距勝出，但在中山區以844票小敗。國民黨台北市議員徐巧芯9日在《新聞大白話》節目指出，選後連綠營有些人都罵吳怡農，因為如果他好好經營中山跟北松山，或許那5、6千票的差距就追過去了，所以一切的來源就是吳怡農自己不用功，上次選完之後就再也沒有看過他人了，吳怡農對在地選區疏於經營，這才是他為什麼在北松山輸這麼多的原因。

「說真的，吳怡農已經算他們的政治明星了。」徐巧芯直言，可是這次選舉的過程中，有很引起年輕人或中間選民的支持嗎？好像也沒有，大家對於這次的選舉，是相對比較冷靜跟冷淡一點的，這也是王鴻薇可以勝出的原因之一，本來好像聲勢很大的什麼農婦，今年都消失不見了，所以即使王鴻薇沒有經營過中山區，還是只小輸8、9百票。

徐巧芯提到，反倒是吳怡農要注意的是，許多綠營的網軍或政治工作者都在罵吳怡農。為什麼罵吳怡農？因為如果吳怡農上次跟蔣萬安選完之後，你就一直知道你要選這個選區，那你好好經營這個選區，就中山跟北松山，或許今天那個6千、5千票的差距就追過去了。所以一切的來源，真的就是吳怡農自己不用功。「說真的，我自己是松山信義區的，上次選完之後，我就再也沒有看過他人啦！」

「他是疏於經營的嘛，這才是他為什麼在北松山輸這麼多的原因。」徐巧芯強調，就像王鴻薇沒有經營過中山區，還沒有辦法馬上選贏民進黨，但是她現在成為立法委員了，有一整年的時間可以讓中山區好好認識她，做很多服務。所以2024年吳怡農如果照他現在這麼模式，再一次對上王鴻薇的話，他的勝算不僅是變小，而且輸得機會還是會很高，除非他痛定思痛，不要再用那種打高空的模式，真的要認真經營基層地方才有可能。