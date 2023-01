第94屆國家評論協會獎頒獎典禮今天在紐約舉行,華裔女星楊紫瓊創下歷史,成為該獎項45年首位獲得最佳女主角獎的亞洲女演員。

楊紫瓊是以電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)獲得國家評論協會獎(National Board of Review Awards)最佳女主角獎項。

根據路透社,楊紫瓊在紐約曼哈頓舉行的頒獎典禮上表示:「我感到無比自豪,能成為45年來首位獲此殊榮的亞洲女演員。」

除此之外,楊紫瓊也以「媽的多重宇宙」入圍本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。金球獎贏家將於美國1月10日揭曉。(譯者:陳正健/核稿:林治平)1120110