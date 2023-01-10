劉倩妏正在馬來西亞拍攝新戲《興福茶室》。（伊林娛樂提供）

劉倩妏正在馬來西亞拍攝新戲《興福茶室》。（伊林娛樂提供）

劉倩妏外型甜美。（伊林娛樂提供）

來台6年的馬來西亞演員劉倩妏，在影集《我願意》、《生死接線員》作品都有精彩演出，因為疫情，她長達2年沒回老家，因為太想念家鄉味，她在台灣成功研發出道地原汁原味的肉骨茶；劉倩妏開心地說，除了方便大家不用飛到馬來西亞就能品嚐美味的肉骨茶，在台灣的異鄉遊子也可以隨時吃到大馬的家鄉味道。

劉倩妏2016年來台灣發展，由她主演的3部電影《鍵盤俠》、《手機見鬼》、《瘋夏之箱》2022年皆受矚目，她覺得算是交出一張漂亮成績單，新的一年除持續拍戲，同步也發展個人品牌「妏房食飽」肉骨茶，目前正在馬來西亞拍攝新戲《興福茶室》，長達2個月會住在自己家裡，與家人共享天倫，台北冬天較濕冷，怕冷的她說，這段時間剛好可以待在天氣舒適的馬來西亞避寒。

劉倩妏的老家在馬來西亞巴生，為肉骨茶發源地，她雖然不太會下廚，但父親是五星級飯店主廚，培養出她對美食的挑剔，她說，「加上我是金牛座，很懂吃，可以替大家把關味蕾。」這次推出的肉骨茶分為藥膳及胡椒2種口味，歷經半年，她參與食材、配方、口味研究，她強調，因是多種藥膳及漢方食材熬煮而成的溫補食物，熱湯可以促進循環及暖胃，「配料有肉、凍豆腐、金針菇等，一碗飯或麵我就可以開吃了！」

劉倩妏自己的手機仍捨不得換新款，但對父母的孝心很大方，之前父母結婚30周年時，她招待兩老去旅行，她說，馬來西亞拍戲結束後，新年假期她將帶父母來台灣觀光，「當然一定要讓我爸評鑑肉骨茶，這次爸媽會去宜蘭觀海民宿及嘉義玩，回馬來西亞時也會帶一些送給親友品嚐」。