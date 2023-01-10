王鶴棣、陳鈺琪劇中遇難更現真情。（愛奇藝國際站提供）

王鶴棣與何潤東劇中是情敵。（愛奇藝國際站提供）

由王鶴棣、陳鈺琪主演陸劇《浮圖緣》正在愛奇藝國際版熱播中，王鶴棣劇中飾演一人之下、萬人之上的昭定司掌印太監「肖鐸」，霸氣凌厲的眼神撩粉無數，對於步音樓(陳鈺琪飾)貼心的寵妻行爲，更是讓網友心動不已。日前他接受愛奇藝專訪時，提到在進入《浮圖緣》劇組前做了不少功課，這次挑戰陰柔風的宦官角色，與他原先外放、剛硬的性格不同，不過最後聽從朋友建議，將「陰柔」理解為「講究」，著重強調愛乾淨、講究細節的性格，才詮釋出霸氣與力求完美的「肖鐸」。

說起角色肖鐸像什麼動物時，王鶴棣回答「就像是哈士奇」，在自己搞事業時冷血、獨斷，展現出了狼性，但在遇到喜歡的女子後，就會顯現出像二哈般中二調皮的性格。而98年的王鶴棣在《浮圖緣》中收了一位乾兒子，由1989年次的演員王櫟鑫飾演，扮演隨堂太監，跟在王鶴棣身邊，在劇中都叫王鶴棣「乾爹」，兩人現實中相差近10歲，在網上引起熱議，不過王鶴棣則表示「雖然劇中更多的是兄弟情，但其實當乾爹挺爽的！乾爹的設定也讓劇情看起來更有趣！」王櫟鑫也表示「跟他在一起很有安全感」現在都會叫他乾爹。

劇中陳鈺琪飾演的步音樓為肖鐸撞樹、下梨花雨，讓肖鐸意識到自己的情感，兩人在前往外地西蜀途中遭遇水寇襲擊，步音樓捨身救肖鐸，在小屋內的相處更讓感情快速昇華。不過提及「步音樓如何撩肖鐸才有用」？王鶴棣認為肖鐸畢竟還是個血氣方剛的男人，又在宮中隱忍許久，其實「只要撩就管用！」他自己選出劇中最心動的畫面，是當步音樓要下馬車時，肖鐸將手背轉成手心牽她下車的那場戲，貼心的小舉動能讓人感受到他對步音樓的在意。

談及與陳鈺琪的合作，王鶴棣大讚她態度敬業，溝通起來很順暢，合作非常愉快。

該劇在愛奇藝站內熱度值近日突破9000大關，先前曾說熱度破9000要表演單手伏地挺身的何潤東，在微博上兌現承諾，而《浮圖緣》至今才播出一半，後續可望再創熱度高峰，劇迷也有機會可以看到陳鈺琪煮辣子雞、王鶴棣倒立洗頭等兌現承諾的精彩畫面。