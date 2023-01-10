現年33歲的威爾斯足球明星貝爾今天宣布高掛球鞋退休，結束他的輝煌職業生涯。貝爾曾代表威爾斯出戰111場比賽、踢進41球都締造隊史紀錄，他還5度贏得歐洲冠軍聯賽的冠軍。

貝爾（Gareth Bale）率領威爾斯闖進去年卡達世界盃足球賽會內賽，這是威爾斯1958年參加瑞典世足賽後，隊史第2次進軍世界盃。

另外，他效力西班牙甲級足球聯賽豪門勁旅皇家馬德里期間，曾5度奪下歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍。

貝爾最後一場出賽是在去年11月29日威爾斯迎戰英格蘭的世界盃小組賽，當時英格蘭以3比0大勝，威爾斯則遭到淘汰無緣晉級16強。

貝爾今天在社群媒體發文指出：「經過深思熟慮，我宣布立即從職業俱樂部和國際足壇退役。」

他還說：「我感到非常幸運，因為我實現了投入自己熱愛運動的夢想…它確實帶給我生命中一些最美好的時刻。」（譯者：陳彥鈞）1120110