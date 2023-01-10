美國地質調查所（U.S. Geological Survey）指出，印尼塔寧巴群島（Tanimbar Islands）附近海域今天凌晨發生規模7.6強震，震源深度95.2公里。（譯者：陳彥鈞）1120110

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