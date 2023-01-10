印尼塔寧巴群島近海規模7.6強震 深度95.2公里 03:042023/01/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼塔寧巴群島近海規模7.6強震 深度95.2公里。（達志影像／shutterstock提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（U.S. Geological Survey）指出，印尼塔寧巴群島（Tanimbar Islands）附近海域今天凌晨發生規模7.6強震，震源深度95.2公里。（譯者：陳彥鈞）1120110 《日股》午盤跌幅縮小 日經守2萬6 菲律賓印尼隨澳洲表態：不會收緊大陸旅客入境規定 改善各縣市動保業務編制 農委會「1959」專線今啟用 #塔寧巴 #群島 #6強震 #95 #印尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台達提供G20峰會電動車充電服務 04:102023/01/05 證券．權證 美中南太角力 華府將重開駐索羅門群島使館 11:132023/01/05 國際 台達電 印尼充電樁布局有成 04:102022/12/30 證券．權證 前男友變繼父 她參加母親婚禮 含淚拍全家福 15:332023/01/04 搜奇 疫情緩解 峇厘島觀光業回溫 服務員薪資2倍仍缺人 21:082023/01/02 國際 女童「懷胎8月」完全不知道 人母陪看診曝心碎真相 11:432023/01/07 搜奇 華新 調漲1月不銹鋼盤價 04:102022/12/31 證券．權證 東南亞最低工資 再掀漲風 04:102023/01/07 財經要聞 禁止私法人購置住宅衝擊豪宅！英屬維京群島去年買近4萬坪 11:232022/12/26 房市新訊 賴清德危險了？最新網路民調驚爆「95％不信」這句話 07:352023/01/09 政治 《國際經濟》印尼、大馬聯手 對抗棕櫚油「歧視」問題 15:082023/01/09 財經 全球製造業兩樣情！印尼、印度穩定成長 韓受衝擊大 02:592023/01/03 財經 印尼：防疫有信心 不對中國旅客入境採檢 14:072023/01/07 國際 近月第4艘洛興雅難民船抵印尼 近200人緊急醫療 10:272022/12/27 國際 應對台海危機 日本擬在琉球群島增建130座彈藥庫 12:332023/01/09 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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