桃園市龍潭區三坑抽水站前今早發生自來水管爆管事故，導致導致33.5萬戶停水，台灣自來水公司漏夜搶修，但8日仍無法全面恢復供水引發民怨，至9日7時復水終達99％。對此，台灣自來水公司9日晚間發出公告，表示13日早上8時到下午5時會有多區停水，預計影響7萬4487戶。

台灣自來水公司9日晚間公告指出，為配合台電辦理龍潭場高壓保護電驛修換工程，因此有4個行政區13日將停水，分別為早上8時至下午3時的桃園市龍潭區高平里、中山里、九龍里、三林里、北興里、龍星里、上華里、永興里、中正里、中興里、龍潭里、建林里、祥和里、武漢里、東興里、富林里、大平里、三坑里、佳安里。大溪區/瑞源里、興和里、田心里、仁文里、三元里、光明里、一心里、仁和里、福仁里、月眉里、一德里、員林里、仁武里、康安里、仁愛里。

早上8時至下午4時的桃園市龍潭區黃唐里、八德里、高原里、凌雲里、龍祥里、三和里、百年里、聖德里、烏林里、上林里、烏樹林里。大溪區/福安里、復興里、南興里、仁美里、仁義里、新峰里、僑愛里、義和里、美華里、仁善里。復興區/三民里。

早上8時至下午5時的桃園市大溪區中新里、瑞興里。平鎮區/建安里、新安里、福林里、東勢里。八德區/瑞興里、福元里、瑞德里、瑞發里、福德里、興仁里、福興里、興中里、瑞豐里。

桃園市經發局提醒，請民眾預先於停水前6小時完成儲水，避免停水前才開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間請關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞，恢復供水後如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理，若有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

桃園市經濟發展局表示，為儘早提供用水需求，將持續督促自來水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便。