24歲的張姓男子10日凌晨2時許，開著跟哥哥借來、新車要價近500萬的 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 轎跑車，載著友人從台北市南京東路三段往東方向行駛時，自稱因雨天經過積水失控打滑，撞上停放在在路邊的2台機車，衝進騎樓後才停下，所幸張男及友人毫髮無傷。
警方獲報到場處理，對駕駛施行酒測，張男酒測值為零，詳細事故原因及財損仍有待進一步釐清調查。
24歲的張姓男子10日凌晨2時許，開著跟哥哥借來、新車要價近500萬的 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 轎跑車，載著友人從台北市南京東路三段往東方向行駛時，自稱因雨天經過積水失控打滑，撞上停放在在路邊的2台機車，衝進騎樓後才停下，所幸張男及友人毫髮無傷。
警方獲報到場處理，對駕駛施行酒測，張男酒測值為零，詳細事故原因及財損仍有待進一步釐清調查。
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