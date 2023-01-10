【愛傳媒游毓蘭專欄】去年全國稅收超徵4500億元，近6年來，政府累計已超徵稅收超過1.3兆元。蔡英文總統在元旦談話中表示，這筆將針對勞保、健保基金及電價補貼進行額外撥補。

勞保、健保、電價的洞有多大? 截至去年11月底止，勞動基金累計虧損2382億元，將於2028年破產；台電累計虧損1723億元，已超過半個資本額；健保連續6年出現赤字，安全準備金更一路減少至去年10月底的880億元。三項減損總計超過5100億元，政府將如何因應？

六年前蔡政府的年金改革，當初高喊社會公平正義，國家財政永續發展，讓33萬軍公教受影響，並在退休後連續十年每年減少月退俸1.5%。但比軍公教年金更具破產威脅的勞保年金，卻只是治標不治本的填補虧損，未見任何制度面的變革，將破產的爛攤子留給下任總統。

台電近年的大幅虧損，除因國際能源價格上漲外，更是反核的意識形態造成錯誤政策，讓全民必須被迫承擔苦果。

而健保費用的持續增加與財務問題，台灣兩年後即將邁入超高齡化社會，政府更應積極思考和面對可能出現的醫療問題與收支平衡。

最諷刺的是，幾年前，蔡政府先以基金破產恫嚇全民，利用世代鬥爭與對立，硬是把軍公教警消依法領取的退休金以年改為名掠奪，讓退休軍公教警消在退休金連年大減，民進黨政府的治國無方，讓萬物高漲不休，對被始亂終棄、晚年遭逢砍殺退休金的退休軍公教警消而言，生活困頓已不是形容詞，而是鐵板釘釘的事實！

欠債還錢，理所當然，還稅於民，我們願意加開院會，在年前發還現金。但是對於軍公教警消非法掠奪的退休金，還我錢來！

作者為立委、前警大教授

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