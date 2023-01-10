中國防疫政策從「清零」，急轉彎到「動態清零」，再到「與病毒共存」，中國解封消費紅利頓時成了全球市場焦點，台股近期外資買賣超前100檔個股中，可見到元大滬深300正2（00637L）、中信中國高股息（00882）等陸港股ETF，相關個股也活蹦亂跳。

小資族該如何觀察買點跟進？「可斟酌股價相對低點、交易量大的為宜」華南投顧董事長儲祥生告訴CTWANT記者；國泰證期分析師蔡明翰則提醒為題材股熱度，可做短波不宜長抱。

根據富邦證券統計9日外資賣超排行榜中，元大滬深300正2（00637L）居第二名，中信中國高股息（00882）排第六名，FH香港正2（00650L）則排在第十八名，以及富邦恒生國企正2（00665L）排第四十五名。

再看Yahoo！股市統計顯示，5日外資在台股買超前100檔個股排名中，元大滬深300正2（00637L）以15,844張居冠，成交量達120,352張，股價上漲了0.83元來到16.11元，富邦上証正2（00633L）買超2,628張，富邦恒生國企正2（00665L）買超2,380張及FH香港正2（00650L）買超1,681張，分列第二十四名、第二十八名與第三十九名。

國泰中國A50正2（00655L）、FH中國5G（00877）則為外資當日買超排行榜的第八十七名與八十八名，買超張數多於相關的中國概念股，包括亞泥（1102）、儒鴻（1476）、裕民（2606）、正新（2105）、百和（9938）、遠東新（1402）、和碩（4928）等。此外，統一恒生科期ETN（020033）同期漲了6成。

事實上，外資法人5日在台股買爆陸港兩倍槓桿指數ETF的同時，恆生指數大漲259.06點、漲幅1.25%，來到21052.17點，今年元旦開市後連漲三天，總共上揚1270.76點，漲破二萬一，重量級藍籌股幾乎通通漲，阿里巴巴升3.3%，騰訊升1.4%，美團升5.2%，京東升2.7%。

華南投顧董事長儲祥生提醒觀察陸股相關ETF，要注意其交易量的規模。（圖／華南投顧提供）

「中國是全球解封最慢的經濟體，不開放則已，一開就很快地，也帶來染疫人數衝高峰，雖然現在已未公布詳細數據，長期來看還是正面的，就連外資對中國市場也是轉趨樂觀。」國泰證期投資顧問處經理蔡明翰說。

華南投顧董事長儲祥生提醒，「今年第一季是投資關鍵期」，要觀察解封後中國疫情的新變化，是否像2021年上海封控、生產線停工的緊張，還是在沒有出現大規模封鎖下，民眾普遍都願意出來上班，與各國疫情過後一樣得過日子重生般。

儲祥生進一步點出，解封後的第一波內需消費人潮與金流是投資重點，「我們不會等著看零售消費指數統計公布，這樣太慢，可以多看新聞與網路上的討論，觀察中國民眾出門逛實體店、百貨公司，衣褲、手機賣得好不好，從消費氣氛就可嗅出端倪。」

「這幾年陸股、港股自成一個圈圈，連動性強。農曆年前陸港股ETF會走出自己的路！隨著市場加大對與中國相關投資標的的交易量能，偏多頭，也會持續震盪。」蔡明翰說。

台股投資人若要跟進外資，同步錢進陸港股ETF，蔡明翰提想要注意兩大要點，「一是目前僅止於題材議題熱度，二是做短線不適合長抱。」他解釋，因為疫情期間投資陸港股獲利未浮現，市場的觀望氛圍尚未散去，成交量難放大，「有量才有價，這是非常重要關鍵。」

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