本刊日前拍到廖科溢帶著秦綾謙到百貨買戒指，兩人在專櫃前試戴，並互相交換意見，看起來感情不受醜聞影響。不過本刊事後也發現，兩人到訪的專櫃有點眼熟，經翻找過去爆料者提供的證據，原來廖科溢十分鍾情這品牌的戒指，以前也曾買給其他女子過，他對品牌忠誠度頗為專一。

過去爆料者曾提供本刊廖科溢送的定情戒，從他臉書也可找到過去他戴著該戒指的照片。（圖／讀者提供／翻攝廖科溢臉書）

當時廖科溢與秦綾謙一同到百貨挑戒指，兩人互相試戴，看起來應該是選對戒，選定後，廖科溢從皮夾裡掏出數張千元鈔票埋單。其實過去爆料者在佐證與廖科溢關係時，曾提供本刊定情戒證據，一比對發現原來就是他與秦綾謙對戒的品牌。廖科溢過去也曾送了同品牌戒指給爆料女子定情，從他臉書上也可以找到數張他戴著該舊定情戒的照片，有幾張還頗有示愛、宣示主權的意味。

廖科溢挑選的兩款戒指，買給秦綾謙的比買給舊愛的貴一千元，看得出他愛好手作感、有份量感的款式。（圖／翻攝網路）

但如今看來，劈腿遊走多女後，廖科溢對該品牌忠誠度仍舊不變。本刊從品牌官網上也找到他們的同款戒指，他挑選的新舊款式頗具相似度，都是帶有點手作感的粗獷路線，但買給秦綾謙的款式，比買給舊愛的更貴了一千元。

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