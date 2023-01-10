本刊日前拍到廖科溢帶著秦綾謙到百貨買戒指，兩人在專櫃前試戴，並互相交換意見，看起來感情不受醜聞影響。不過本刊事後也發現，兩人到訪的專櫃有點眼熟，經翻找過去爆料者提供的證據，原來廖科溢十分鍾情這品牌的戒指，以前也曾買給其他女子過，他對品牌忠誠度頗為專一。
當時廖科溢與秦綾謙一同到百貨挑戒指，兩人互相試戴，看起來應該是選對戒，選定後，廖科溢從皮夾裡掏出數張千元鈔票埋單。其實過去爆料者在佐證與廖科溢關係時，曾提供本刊定情戒證據，一比對發現原來就是他與秦綾謙對戒的品牌。廖科溢過去也曾送了同品牌戒指給爆料女子定情，從他臉書上也可以找到數張他戴著該舊定情戒的照片，有幾張還頗有示愛、宣示主權的意味。
但如今看來，劈腿遊走多女後，廖科溢對該品牌忠誠度仍舊不變。本刊從品牌官網上也找到他們的同款戒指，他挑選的新舊款式頗具相似度，都是帶有點手作感的粗獷路線，但買給秦綾謙的款式，比買給舊愛的更貴了一千元。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。