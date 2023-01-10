北台灣局部地區昨晚下起雨，雨勢不大；今東北風稍增強，迎風面有短暫雨機率。最新預報顯示，明起逐日回暖，一連3天甚至有高溫30度。接下來鋒面通過、冷空氣南下，低溫急探12度或更低，民眾應注意天氣劇烈變化。

年前天氣變化快，「以為要開始熱了，結果又來一波冷的，先從涼到暖，再從暖到冷」。最新模式模擬，今受東北風影響，北部、東部仍有短暫雨機率，明起氣溫漸升，西半部恢復晴時多雲，日夜溫差稍大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，周四起天氣越來越好，周五、六兩天中南部高溫甚至可達30度以上，北部也有28度左右，他形容「暖陽如春」；易起霧。

主要變化發生在下周日（15日），一波強冷空氣緊跟著鋒面後南下，屆時北、東轉雨，氣溫也會驟降。吳德榮指出，下周一（16日）至下周三（18日）受冷空氣影響，台北市低溫下探12度，不排除更低，有「大陸冷氣團」甚至「強烈大陸冷氣團」機率。